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In this review, Travis takes a look at the redesigned 2019 RAM 1500. Since the RAM 1500 has remained virtually the same since 2009, there are many changes to note in the exterior, interior, and chassis design.

2019 RAM 1500 Official Review and Walkaround

2019 RAM 1500 Official Review and Walkaround - The Haul

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